Mag-ama nagulungan ng dump truck sa QC; anak patay

MAYNILA – Masalimuot ang inabot ng isang mag-ama matapos silang ma-aksidente sa kanto ng EDSA at East Avenue sa Quezon City bago Biyernes ng hantinggabi.

Nabangga ang mag-amang lulan sa motorsiklo bago sila nagulungan ng isang 12-wheeler dump truck.

Nakaligtas ang ama na driver ng motor pero nasawi ang angkas niyang 28-anyos na babaeng anak.

Ang driver ng truck sinubukan pa umanong tumakas, pero nahabol siya ng ilang rider na nasa lugar at nakakita sa aksidente

Kuwento ng isang rider na humabol sa truck, naghihintay siya sa isang convenience store sa EDSA at nagulat na lang siya nang may kumalabog sa kanyang harapan at paglingon niya bumungad na ang mga nakabulagtang biktima

Bilang isa ring rider, di siya umano nagdalawang-isip na habulin ang truck.

Nang mapahinto, galit pa umano ang driver ng truck at sinabing ang motor pa raw ang mali.

Agad din naman dumating ang mga pulis na tinawag din ng kapwa rider at di na nakatakas pa ang driver ng truck.

Ang driver at pahinante ng truck ay hindi na nagbigay ng pahayag.

Ayon sa ulat ng QCPD traffic sector, pauwi na raw sana itong mag-ama matapos sunduin ang anak sa trabaho.



Sa kanilang imbestigasyon, ang truck umano ang bumangga at nag-cut sa motorsiklo na nasa linya ng EDSA pa East Avenue.

Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang haharapin ng driver ng truck.—Ulat ni Jeff Caparas, ABS-CBN News