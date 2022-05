Watch more News on iWantTFC

Nag-Black Friday Protest ang mga kumukuwestiyon sa resulta ng Halalan 2022 kung saan nangunguna sina Ferdinand Marcos Jr. at Sara Duterte sa mga unofficial na bilangan sa pagkapangulo at bise presidente. Iginiit naman ng Commission on Elections na gumana naman ang karamihan ng makina, na siyang isa sa mga idinidiin sa mga kilos-protesta. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Biyernes, 13 Mayo 2022.