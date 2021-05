Nasa 4K katao na hindi nagsusuot ng face mask, hinuli sa QC

Watch more in iWantTFC

Nasa 4,000 kataong lumabag sa pagsusuot ng face mask ang nahuli sa isinagawang 'one time, big time' operation ng Quezon City Police District, Task Force Displina at Department of Order and Public Safety nitong Miyerkoles.

Ayon sa QCPD, nasa 2,000 kada araw ang average ng mga nahuhuling health protocol violator.

Nitong Miyerkoles, nagkahabulan pa sa may lugar ng Teachers Village kung saan isang lalaking walang suot na face mask ang nagtago sa talyer habang ang isa naman ay tumakbo sa kaniyang bahay at hindi pinapasok ang awtoridad.

Pero lahat sila ay nahuli rin sa paglabag sa city ordinance.

Nakatulong naman din daw ang 'one time, big time' operation dahil habang tinitiketan ang mga nahuli, lumabas na 12 sa mga ito may warrant of arrest dahil sa iba't ibang kasong kriminal.

Sa halip na isyuhan lamang ng ordinance violation receipt, diretso kulangan sila.

- TeleRadyo 13 Mayo 2021