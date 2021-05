Diplomatic protest inihain dahil sa halos 300 Chinese vessel sa EEZ ng Pilipinas

Watch more in iWantTFC

Isa na namang diplomatic protest ang inihain ng Pilipinas laban sa China dahil sa ayon sa National Task Force for the West Philippine Sea, halos 300 barko nito na nagkalat sa loob at labas ng exclusive economic zone ng bansa. Nagpa-Patrol, Willard Cheng. TV Patrol, Huwebes, 13 Mayo 2021