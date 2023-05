PH nangunguna sa plastic pollution sa karagatan: pag-aaral

Watch more on iWantTFC

Kumikilos na ang ilang producer ng mga consumer goods at ang Department of Environment and Natural Resources para maipatupad ang Expanded Producer Responsibility Act of 2022. Lumalabas naman sa isang pag-aaral na ang Pilipinas ang nangungunang bansa pagdating sa plastic pollution sa karagatan. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Biyernes, 12 Mayo 2023.