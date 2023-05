'DND, DOH at DA dapat may full-time secretaries na'

Watch more on iWantTFC

MAYNILA—Dapat may "full-time secretaries" na ang Departments of Agriculture, Health, at National Defense, ayon sa isang eksperto, matapos ang pahayag ng Pangulo na magre-reorganize siya ng kaniyang gabinete.

Sinabi kamakailan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr na pwede siya magtalaga ng mga natalong kandidato noong May 2022 polls sa mga posisyon sa gobyerno.

Ayon kay Maria Fe Villamejor-Mendoza, isang professor at dating dean ng National College of Public Administration and Governance sa University of the Philippines Diliman, mas maraming kawalan kung ang ipupwesto ay politikong walang alam sa pamamalakad ng ahensiya.

Aniya, ang mga ahensiyang hindi nakitaan ng good performance ay maaaring manganib na mapasama sa balasahan. Kung umuusad na ang isang ahensiya sa unang taon, ay maaaring mahirapan umano itong gumalaw kung papalitan ng liderato.

Ani Mendoza, may mga balita umano na may evaluation na isinasagawa ngayon ang administrasyon, pero ang iba ay mahirap maabot sa

pagsusuri.

Dapat umano na i-prayoridad ang DA dahil labis na mas maraming problema ang ahensiyang ito dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation rate.

Wala ring patutunguhan ang DND at DOH kung OIC pa rin umano ang nakaupo sa mga ito.

Ayon naman kay Dr. Jean Encinas-Franco, propesor sa UP Diliman Department of Political Science, ginawa na rin ang balasahan sa mga nakaraang administrasyon.

Maaaring isa sa mga rason umano kung bakit babalasahin ang Cabinet ay ang inilabas na survey ng Social Weather Stations kung saan lumabas na mababa ang satisfactory ng taumbayan sa Gabinete.

Ani Franco, kahit na magkaroon ng reappointment sa mga naging dating kalihim ay dapat na humanap na ng iba dahil sila ay nakapag silbi na.

Hindi umano din dapat manatiling OIC lang ang nakaupo sa DOH.

Ayon sa dalawang eksperto, malabong mapalitan si Vice President Sara Duterte-Carpio bilang kalihim ng Department of Education dahil sa alyansa niya kay Marcos Jr.—SRO, TeleRadyo, Mayo 11, 2023