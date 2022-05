Watch more News on iWantTFC

MANILA – Magkakaroon nga ba ng pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa kasunod ng Halalan 2022?

Ayon kay Professor Jomar Rabajante ng University of the Philippines (UP) Pandemic Response Team, binabantayan pa nila ang datos na ilalabas ng pamahalaan.

“Kung iko-compare natin saan posibleng may kumalat na COVID, during the election ba or sa rally, masasabi ko posibleng sa mga rallies. Kasi doon sa rallies, galing sa iba’t ibang lugar, tapos malakihan. Eh kung titingnan natin nangyari yung rally, ilang days ago na, so for now nakikita natin, wala masyadong reported cases, which is somehow good. But we still need to wait for some days,” aniya.

“Doon naman sa election, nangyari kasi, yung sa mga presinto, halos galing lang yan sa isang barangay ‘no, so medyo homogenous, baka wala masyado hawaan. Pero kailangan pa rin hintayin kung may lalabas na surge sa mga susunod na araw,” paliwanag niya.

Ayon pa sa eksperto, posibleng hindi magkaroon ng pagbugso ng mga kaso dahil open air ang ilang mga naging polling precinct sa bansa.

“Mula sa mga nangyari kahit minsan, may mga presinto na maraming tao, nangyari naman kasi open air, so we expect na baka hindi naman magkaroon ng malaking surge sa mga susunod na araw.”

Aminado ang Department of Health na nalabag ang minimum public health standards sa ilang lugar sa bansa nitong halalan.

Nasa 31 botante ang nagpakita ng sintomas ng COVID-19 nitong Mayo 9.

--TeleRadyo, 12 May 2022