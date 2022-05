Watch more News on iWantTFC

Mga taga-suporta ni Marcos sa harap ng headquarters ng kandidato sa Mandaluyong, May 9, 2022. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA—Hindi umano magiging ordinaryong pangulo si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. matapos siya mahalal sa isang "hindi ring ordinaryong" halalan, ayon sa isang political expert.

Ayon kay Julio Teehankee, political science and international studies professor sa De La Salle University, may "potential regime change" sa bansa kapag bumaba na si Pangulong Rodrigo Duterte sa pwesto at pumalit si Marcos Jr.

Aniya, pinapalitan na ang history ng pamumuno ng mga Marcos, lalo't noong martial law sa bansa, sa pamamagitan ng social media.

Ayon naman kay Rogelio Alicor Panao, associate professor sa UP Department of Political Science, ang pangunahing hamon ay ang tanong na paano na ang Pilipinas matapos ang halalan. – SRO, TeleRadyo, Mayo 11, 2022