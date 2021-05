DA tiwalang mapapabilis ang ASF response sa pagdeklara ng state of calamity

Watch more in iWantTFC

Naniniwala ang Department of Agriculture na mas mapapabilis ang paglalabas ng pondo para sa pagsugpo sa African swine fever, at ang pagpapanumbalik sa normal ng suplay ng baboy, kasunod ng pagdeklara ng Malacañang ng state of calamity. Inilabas na rin ang executive order na nagtataas sa minimum access volume para sa imported na karneng baboy. Nagpa-Patrol, April Rafales. TV Patrol, Miyerkoles, 12 Mayo 2021