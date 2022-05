Unang batch ng mga certificate of canvas, binuksan na

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA - Nagbalik sesyon ang Commission on Elections National Board of Canvassers para sa Senatorial at Party-list race nitong gabi ng Martes sa PICC Forum Tent, Pasay City.

Kanya-kanyang mga representative na abogado at poll watchers ng bawat kandidatong senador at party-list groups ang dumating para i-double check ang resulta ng transmission ng mga boto mula sa mga municipal at provincial board of canvassers.

Kasama sa mga partial transmission ang resulta ng mga boto mula overseas voting, Metro Manila, Ilocos region, Cordilleras, Central Luzon. May mga partial transmission na rin ng boto mula sa Abra, Benguet at Ifugao.

Pansamantalang sinuspinde ng Comelec bilang NBOC ang canvassing ng mga certificate of canvass para sa senatorial at party-list race. Paliwanag nila, sa ilalim ng section 13 ng resolution 10786 o ang rules ng NBOC ang primary results ay ang electronically transmitted results.

Dagdag pa ng Comelec, ang mga resulta ng canvassing sa NBOC ay makakasama na sa partial at official na resulta ng halalan.

Muling ipinagpatuloy ng NBOC ang kanilang sesyon alas-10 ng umaga para sa canvassing ng mga COC sa senatorial at party-list race.

Samantala, wala pang nagiging transmission ang Provincial Board of Canvassers ng Bangsamoro.

Ang mga physical na Certificate of Canvass na unang dumating dito sa PICC ay dalawang ballot boxes mula sa Malabon. Naglalaman ito ng mga COC para sa kandidatong senador at party-list groups.

Samantala, bandang alas-8 ng gabi Martes nang dumating ang mga ballot boxes mula sa Taguig-Pateros.

May imbestigasyon na din ang Comelec at ang mga ahensiya ng gobyerno sa mga nagkalat na video nang umano’y pamumunit ng mga pulis sa balotang may shade na at patuloy pa ang isinasagawang verification dito. Hinihintay pa nila ang resulta ng imbestigasyon.