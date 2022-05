Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Sa kabila ng paalala na liquor ban bago at sa mismong araw ng Halalan 2022, lumagpas sa 100 ang nahuling lumabag sa liquor ban sa Metro Manila.

Ayon kay Police Lt. Col. Jenny Tecson, tagapagsalita ng NCR Police Office, pinakamarami ang nahuli ng Quezon City Police District na umabot sa 62.

Sumunod naman ang Manila Police District na mayroong 27, Northern Police District na may 8, Eastern Police District na may 6 at Southern Police District na mayroong 2.

Kasama sa nahuli ang dalawang LGU worker ng Barangay East Rembo, Makati na isinumbong ng isang concerned citizen.

Watch more News on iWantTFC

Haharap sila sa reklamong paglabag sa liquor Ban kaugnay ng eleksyon, alarms and scandal at resistance and disobedience to a person in authority. – Ulat ni Anna Cerezo, ABS-CBN News