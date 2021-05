Bilang ng naka-admit na COVID-19 patients sa PGH, bumababa na

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Unti-unti nang nababawasan ang mga pasyenteng may COVID-19 sa Philippine General Hospital.

Ayon sa tagapagsalita ng PGH na si Dr. Jonas Del Rosario, maganda ang pagpasok ng linggong ito para sa kanila dahil bumaba na sa 200 ang bilang ng mga naka-admit nilang COVID-19 patients.

“Less than 200 na po yung pasyente namin. Malaki po ang ibinaba," pahayag niya sa panayam sa TeleRadyo, Martes ng umaga.

"Nung May 8, nasa 215 pa. Pagpasok ng linggong ito, as of today, 192 patients ang COVID. At least, less than 200 na po. Sana tumuloy-tuloy na po.”

Sinabi ni Del Rosario na maging ang kanilang emergency room ay bumubuti na rin ang estado.

“Napapansin din namin sa emergency room, kaunti na lang yung nagwa-walk-in na may COVID,” sabi niya.

Nananatili sa ilalim ng modified enhanced community quarantine ang Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna at Bulacan, na magtatagal hanggang ngayong Biyernes, Mayo 14.

“Kahit dumating ang panahon na mag-GCQ tayo, sana yung minimum health standards ay ituloy at mas marami pa taong mabakunahan para mas maraming maprotektahan,” sabi niya.

- TeleRadyo 11 Mayo 2021