MAYNILA—Karagdagang 55 overseas Filipino workers (OFWs) na naipit sa bakbakan sa Sudan ang nakarating na sa Pilipinas, Martes ng gabi.

Kabilang sa mga umuwi ang dalawang senior citizens.

Ang 61-anyos at cook na si Fernando Taruc, hindi malimutan ang walang puknat na putukan at pambobomba mula sa kaniyang tinutuluyang bahay sa Khartoum.

"Magulo po. Nakakatakot yung putukan, nagkaroon ako ng kaba at nerbyos," ani Taruc.

Nakauwi na sa Pilipinas nitong Martes ng gabi ang 55 OFWs na naipit sa giyera sa Sudan.



Ang 68-year-old naman na si Jaime Enriquez, pinagagaling pa rin ang sugat sa kanang kamay dahil sa bomba.

"Nung nagluluto ako at the same time pumutok yung bomba at nahulog mga shrapnel tumama apoy sa braso ko ayun nasunog," ani Enriquez.

Sabi ni Migrant Workers Assistant Secretary Vennie Legaspi, mabibigyan ng medical assistance ang OFWs na may kahalintulad na sitwasyon ni Enriquez.

"Maire-refer naman sa mga government hospital o pagamutan na kailangan dalhin sila," pagtitiyak ni Legaspi.

Sa tala ng Department of Foreign Affairs (DFA), 864 ang rehistradong mga Pilipino sa Sudan.

Umabot na sa 475 ang Pilipinong evacuees mula Sudan na nakabalik na sa Pilipinas.