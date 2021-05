TINGNAN: Pader ng pag-alala para sa yumao dahil sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

Naglagay ng memorial wall o pader ng pag-alala ang Quiapo Church para sa mga yumao ngayong pandemya.

Ang pader na ito ay inilagay sa harap ng simbahan bilang pagkilala at pag-alala sa mga namatay sa COVID-19. Maaaring isulat ng mga tao ang pangalan ng kanilang kaanak o kaibigan na namatay at isasama sila sa panalangin. Ang pader ay magsisilbing reminder o paalala na hindi makakalimutan ang mga namatay ngayong pandemic.

At kung wala man kayo dito sa simbahan ay pwede pa rin iparating ang pangalan ng inyong mahal sa bahay. Nagsimula na rin ngayon ang Quiapo Church ng online prayer wall o dingding ng panalangin. Pumunta lang sa Facebook page ng Quiapo Church at meron lang kayong pipinduting link kung saan maari niyo na masama ang pangalan ng kaanak na namatay dahil sa COVID-19.

Nitong nakalipas na weekend ay nagbigay pugay ang simbahan Katolika sa mga pumanaw ngayong pandemya. Ayon kay Bishop Broderick Pabillo, marami na ngayon ay may kakilala na namatay sa COVID-19 na biglaan ang pagkamatay at sabi nga niya, few months ago lang ay nakasama o nakausap pa natin. At ngayon patuloy pa rin na dumarami ang mga namamatay sa buong mundo, kaya kailangan aniya na sabay sabay na panalangin ang mga tao para matapos na ang pandemya.

Sa ngayon, puno na ang pader ng Pag-alala sa Quiapo Church at inaasahan na maglalagay rin ng memorial wall sa iba pang simbahan base na rin sa panukala ng Archdiocese of Manila.

ABS-CBN TeleRadyo, May 10, 2021