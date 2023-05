Watch more on iWantTFC

Planong gumawa ng Department of Information and Communication Technology at ng Land Transportation Office ng digital drivers’ license -- lisensiya na maaari sa mobile devices gaya ng cellphone. Isasama ito sa ilulunsad na e-gov.ph super app ng pamahalaan. Nagpa-Patrol, Jacque Manabat. TV Patrol, Martes, 9 Mayo 2023.