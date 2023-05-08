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House speaker pinapapaspasan ang nalalabing priority bills ng administrasyon

ABS-CBN News

Posted at May 08 2023 09:30 PM

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Pinabibilisan ni Speaker Martin Romualdez ang nalalabing priority bills ng administrasyon sa huling apat na linggo bago mag-adjourn ang first regular session ng 19th congress. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Lunes, 8 Mayo 2023.

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