House speaker pinapapaspasan ang nalalabing priority bills ng administrasyon
ABS-CBN News
Posted at May 08 2023 09:30 PM
Tagalog news, PatrolPH, TV Patrol
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