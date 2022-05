Watch more News on iWantTFC

Isang araw bago ang halalan, nag-inspeksiyon ang Commission on Elections at mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at Philippine Coast Guard sa canvassing center sa Philippine International Convention Center sa Pasay. Ang Comelec ang magsisilbing board of canvassers para sa senatorial at partylist race. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Linggo, 8 Mayo 2022