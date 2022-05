Watch more News on iWantTFC

Idinaos ng tambalan nina Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr at Davao Mayor Sara Duterte ang pangatlo at huli nilang miting de avance sa Parañaque. Bukod sa pagpapasaya sa mga tagasuporta, nanawagan ang Uniteam na pumila at bumoto nang maaga at magbantay sa bilangan. Nagpa-Patrol, Ina Reformina. TV Patrol, Linggo, 8 Mayo 2022