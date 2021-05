9 tripulante ng MV Athens Bridge, high risk kahit negatibo sa virus

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Nananatiling high risk ang siyam sa 21 na Pilipinong tripulante na sakay ng MV Athens Bridge na nagnegatibo sa COVID-19 habang naka-quarantine sa barko.

“Considered high risk ang mga tao kahit nag-negative 'yung mga natitira. They have to undergo strict quarantine at undergo strict monitoring,” pahayag ni Capt. Jeffrey Solon, officer-in-charge Deputy Administrator for Planning ng Maritime Industry Authority (Marina).

Ayon kay Solon, sakay ng barko ang 21 Filipino crew. Pero sa kabuuan, 12 ang nagpositibo sa COVID-19. Dalawang tripulante na kritikal ang kalagayan ang naibaba na sa barko at dinala na sa ospital. Patuloy na inoobserbahan naman ang naiwang mga tripulante sa barko.

“May kaniya-kaniyang kabina at naka-monitor ang BOQ (Bureau of Quarantine). Nakaalalay din ang medical staff ng coast guard at regular coast guard para sa kanilang seguridad. Wala naman tayong dapat gagawin sa kanila kasi wala naman silang sintomas na sila ay nahawa,” sabi niya sa panayam sa TeleRadyo.

Agad naman aniyang nag isolate ang mga tripulante nang malaman na posibleng may COVID-19 ang kanilang kasamahan

Ayon kay Solon, maraming puerto ang pinagdaanan ng barko, kabilang ang India, bago ito tuluyang umuwi ng bansa. Tumigil nang dalawang araw ang barko sa India, kung saan malala ang mga kaso ng COVID-19.

“Hindi naman tayo nag conclude na talagang sa India 'yan. 'Yung 10 puerto na pinagdaanan nila, 4 galing China, 2 dumaan pa sila ng Malaysia, galing pa sila ng Singapore. Binibilang natin 'yung incubation period which is pumapatak talaga doon sa India nagsimula.

After India bumalik sila ng Malaysia, pag-alis nila ng Malaysia pagputang Vietnam doon nila nararamdaman na meron nang signs o symptoms ng COVID,” sabi ni Solon.

Umalis ng India ang barko noong Abril 22 at nakarating naman ng Vietnam ng Mayo 1 kung saan isinagawa ang RT-PCR test sa crew.

“Unfortunately, 12 kaagad ang nag-positive, negative 'yung 9 at hindi na sila pinayagang mag-cargo operation, magdiskarga o karga ng kargamento sa Vietnam. Minabuti ng kapitan na tumuloy dito sa Manila at dito sila humingi ng tulong,” sabi niya.

Dapat aniya hindi pinayagan ang pagdaong ng barko sa bansa lalo pa’t may ipinatutupad na travel ban sa mga galing sa India.

“May guidance ang IATF na hindi talaga pinahihintulutan 'yan. In fact, 'yung barko na 'yan dapat hindi tumuloy dito 'yan kasi supposed to be kung saan sila na-swab doon dapat sila aasikasuhin pero this time kasi hindi sila inasikaso ng Vietnam, natakot din siguro. Hindi dapat papayagan ang mga galing sa mga bansang ipinagbawal na makadaong sa atin,” sabi niya.

Nakipag-koordinasyon ang kapitan ng barko sa awtoridad para mapagayang dumaong at madala sa ospital ang dalawa nitong kritikal na tripulante.

Samantala, tiniyak naman ni Solon na lahat ng tripulante ng naturang barko ay fully covered at patuloy na tumatanggap ng sick wages.

- TeleRadyo 8 Mayo 2021