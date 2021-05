DOH nilinaw na 5 traveler lang mula India ang positibo sa COVID-19

Watch more in iWantTFC

Nilinaw ng Department of Health ang bilang ng mga traveler mula India na nagpositibo sa COVID-19. May paliwanag naman ang isang infectious disease specialist kung bakit hindi pa rin masabing may community transmission na ng South African variant sa Pilipinas. Nagpa-Patrol, Raphael Bosano. TV Patrol, Huwebes, 6 Mayo 2021