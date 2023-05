Watch more on iWantTFC

Mas matibay na alyansa at mas malalim na ugnayan sa aspeto ng security and defense at economic cooperation ang resulta ng official visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Estados Unidos. Tampok dito ang P1.3 billion na investment pledges ng malalaking US companies. Inilabas din ang napagkasunduang bilateral defense guidelines na mariing tinutulan ng China. Nagpa-Patrol, Joyce Balancio. TV Patrol, Biyernes, 5 Mayo 2023.