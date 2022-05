Watch more News on iWantTFC

MANILA – Magiging sapat ang suplay ng kuryente sa bansa sa araw ng halalan kung walang planta na magkakaaberya, ayon sa National Grid Corporation of the Philippines (NGCP).

Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Atty. Cynthia Mutya Alabanza, walang naka-schedule na maintenance shutdown ng kahit anong planta sa bansa sa mga darating na araw.

“Kung walang biglaang titirik, sapat dapat, pero yung nga ang parating sinasabi ng NGCP dapat magplan tayo for the worst case scenario,” aniya.

Gayunpaman, ani Alabanza, naghahanada na ang kanilang tanggapan sakaling magkaroon ng problema sa suplay ng kuryente pagdating ng eleksyon.

“May maintenance moratorium kami, gaya rin ng mga power plants. Two weeks before and two weeks after election day wala na kaming maintenance shutdown ng mga transmission assets,” aniya.

Dagdag pa ng opisyal, “Merong ring kaming mga pre-positioned, mga line personnel, na kung sakaling magkaroon ng aberya sa transmission system, sila ay, yung aming mga linemen ay agarang makakatugon doon sa mga pangangailangan o may kailangang punuin.”

Magiging bukas din anila ang mga kanilang command center 24 oras simula Mayo 8 hanggang 10.

Kuwento ni Alabanza, hinihintay rin ng NGCP ngayon ang tugon ng pamahalaan sa kanilang suhestiyon na magdeklara ng holiday sa mga tanggapan ng gobyerno sa May 9 para mas magkaroon ng mas malaking availability sa suplay ng kuryente.

--TeleRadyo, 5 May 2022