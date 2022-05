Watch more News on iWantTFC

MANILA -- All systems go na ang Manila Police District para sa Halalan 2022 sa Lunes.

Nagkaroon ng inspeksyon sa Quirino Grandstand upang siguraduhing magagampanan ng mga pulis nang mabuti ang kanilang tungkulin para sa maayos na botohan sa iba't ibang lugar sa Maynila.

Naka-full alert na din sila, ayon sa Mobile Force Battalion Commander na si PLCol. Julius Añonuevo. Nag-umpisa na din silang magdeploy ng kapulisan sa mga areas of concern.

"Starting kahapon...we are on full alert status. Actually kahapon nagkaroon na kami ng deployment. On our part...support kami sa mga istasyon, magbabantay sa mga polling centers, polling precincts," aniya.

Handa na rin aniya ang mga kagamitan ng MPD katulad ng mobility support na maaaring kailanganin sa halalan.

Ilan sa mga tungkulin nila ay ang pagtulong sa paghahatid ng mga tao at matiyak ang kaayusan ng mga vote counting machines sa mga presinto.

Nasa 5,000 pulis ang naka-deploy sa Lungsod ng Maynila ngayong halalan, ayon sa MPD.

Hindi rin anila sila magpapakampante, kahit na wala pa silang natatanggap na mga report ng kaguluhan o banta sa kaayusan sa mga tinuturing nila na areas of concern.

Pinangako din ng MPD na susunod sila sa itinakdang mga direktiba sa kanila para sa tapat at payapang halalan sa Lunes.

--TeleRadyo, 5 May 2022