Ginugunita ngayong Mayo 5 ang ikalawang taon ng ABS-CBN shutdown o ang pagkawala ng Kapamilya network sa free TV. Nagsagawa ng candle lighting protest ang mga miyembro ng National Union of Journalists of the Philippines sa Quezon City. Nagpa-Patrol, Johnson Manabat. TV Patrol, Huwebes, 5 Mayo 2022