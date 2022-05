Watch more News on iWantTFC

MAYNILA – Isang bus driver ang pinaghahahanap ngayon matapos tumakas nang bumangga ang kaniyang minamanehong Carousel bus sa ilang mga concrete barrier sa EDSA bus lane sa Mandaluyong City.

Tutulog-tulog ang driver, ayon sa kundoktor nito kaya bumangga sila sa limang concrete barrier sa EDSA-Reliance alas 12:30 ng madaling araw.

Salaysay ng kundoktor, mabilis na nagpatakbo ang driver bago ito tuluyang bumangga.

Tumilapon umano ang kundoktor mula sa likod ng bus papunta sa harap sa sobrang lakas ng pagbangga.

Tumakas ang driver matapos mahimasmasan sa nangyaring aksidente.

Nasa 30 ang pasahero ng bus, at pito rito ang nasaktan at nagtamo ng iba ibang klaseng sugat.

Tumawag agad ng medic ang mga awtoridad na rumesponde sa aksidente.

Naging sanhi ng matinding traffic ang nasabing aksidente. Halos nasakop ng mga basag na mga barrier ang kalahati ng southbound lane ng EDSA-Reliance.

Patuloy naman ang paghahanap ng mga awtoridad sa tumakas na driver at nanawagan sila na sumuko na ito.

Reckless imprudence resulting to multiple physical injuries at damage to public properties ang ikakaso umano sa driver. - Ulat ni Nico Bagsic, ABS-CBN News