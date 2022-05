Watch more News on iWantTFC

Mahirap labanan ang maling ang tinatawag na "fake news" sa internet dahil marami sa mga impormasyong kumakalat dito ay hindi dumadaan sa proseso ng beripikasyon, sabi ng isang propesor ngayong Huwebes.

"Walang pag-aanalisa o beripikasyon o prosesong pinagdadaanan gaya ng mga lehitimong sources ng information na established na gaya ng ABS CBN," ani Perlita Frago, associate professor ng political science sa University of the Philippines (UP).

"Unmediated" kung tawagin ni Frago ang mga imporasyon online dahil sa kawalan nila ng prosesong masuri ng isang grupo o institusyon.

Dahil dito, aniya, kailangang maging mapagmatyag ang publiko.

"Kailangan talaga magmatyag kasi sa panahon ngayon na lahat ng impormasyon ay puwede nang makuha ng mga mamamayan nang walang kaukulang pagsusuri kung may katotohanan nga ang nilalaman nito," sabi ni Frago sa panayam sa TeleRadyo.

Malaking problema ang "fake news" hindi lang dito sa Pilipinas kundi sa buong mundo, ani Frago.

Ngayong halalan 2022, kasama sa mga talakayan ang sinasabing paggamit ng maling impormasyon para atakehin o "pabanguhin" ang pangalan ng isang kandidato.

Dagdag ni Frago, may mga pag-aaral nang nagsasabi na may "trolls" na binabayaran para magpakalat ng maling impormasyon.

"Nakakalungkot sapagkat ang papel ng [social] media ay medyo di gumaganda sapagkat nagagamit ito sa maling paraan," aniya.

Tuwing halalan, hindi maikakalang importante ang mga lehitimong media para bigyan ang publiko ng tamang impormasyon, ani Frago.

"Di lang sa panahon ng eleksiyon kundi sa politika in general kasi una sa lahat basehan sa pagboto ng mga mamamayan ay nakasalalay sa kanilang kaalaman at 'yun ay nakabatay na rin sa mga impormasyon na nakukuha nila," sabi niya.

--TeleRadyo, May 5, 2022