Rolling community pantry for the homeless, sinimulan ng isang guro sa QC

MAYNILA - Isang guro na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ang nakaisip ng paraan para makatulong sa mga kababayan, lalo na ang mga homeless sa Quezon City.

Ayon kay Lyra Royo, inumpisahan niya ang kaniyang rolling community pantry for the homeless na P500 lamang ang budget at gamit ang e-bike na hiniram sa kaniyang kapatid.

“Nag-start kami last week, pang 7 days na kaming nago-operate,” sabi ni Royo sa panayam sa TeleRadyo Miyerkoles ng umaga.

Dumami nang husto ang laman ng kaniyang rolling pantry sa tulong na rin ng ibang donors kaya imbes na e-bike, jeep na ang ginagamit niyang pang-ikot.

“Na-inspire ako sa Maginhawa. Nag umpisa lang po ako sa maliit talaga tapos nagulat ako na biglang dumami tumulong sa akin dahil daw po sa kakaiba 'yung ginawa ko,” sabi niya.

'Di tulad ng community pantry kung saan kailangang pumila, mismong si Royo ang nag-iikot para dalhin ang rolling pantry sa mga nadadaanang homeless.

“Kadalasan sa homeless hindi po sila pumipila sa mga community pantry, nahihiya daw po silang lumapit, sabi po nila na baka daw husgahan sila ng mga tao kaya ako po mismo ang lumapit sa kanila,” sabi niya.

Umaabot minsan hanggang Maynila ang kanilang pag-iikot nang dalawa o tatlong beses sa isang linggo, kung saan nabibigyan nila ng supply ang hindi bababa sa 30 katao.

Bukod sa gulay at bigas, nagbibigay din sila ng ready-to-eat food para sa mga homeless na walang pangluto gaya ng easy-open canned goods at mga tinapay.

“'Yun po ang isang advantage ng rolling community pantry, unpredictable kung saan at anong oras ka pupunta hindi nila alam at hindi ko po sinasabi sa kanila kaya wala talagang pila,” sabi niya.

Hindi na bago ang pagtulong para kay Royo. Taong 2015 nang gawin niyang personal na adbokasiya ang pagtulong sa mga homeless.

“May nakilala kasi akong bata sa Quiapo na nag-inspire sa akin kasi tinulungan niya ako ng time na 'yun. Siya po nag-inspire sa akin para tumulong din sa iba, na hindi hadlang ang kahirapan para masabing hindi ka pwedeng makatulong dahil lahat tayo capable na tumulong sa ibang tao,” paliwanag niya.

Bagamat hindi na niya muli nakita ang nasabing bata, nagsasagawa siya kada Disyembre ng “Pasko ng Batang Quiapo” bilang pasasalamat kung saan binibigyan niya ng pagkain at nireregaluhan ang mga batang Quiapo mula sa sarili niyang pondo.

Mula noon, may mga nakilala rin siyang mga kaibigan sa ibang bansa na naging donors sa pagtulong sa mga nasalanta ng pagputok ng bulkang Taal, paghagupit ng bagyong Ulysses at pandemyang dulot ng COVID-19.

“Sobrang saya ng feeling na ako 'yung ginamit ni Lord para sa ganitong gawain,” sabi niya.

Sa mga nais na tumulong kay Royo, maaaring makipag-ugnayan sa kaniyang Facebook page o mag-donate sa kaniyang GCash account 09979375425.

— TeleRadyo 5 Mayo 2021