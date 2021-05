Modular hospital at dormitory sa NKTI pinasinayaan

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Binasbasan Miyerkoles ng umaga ang bagong modular hospital at dormitory para sa health workers sa National Kidney and Transplant Institute.

Ang modular hospital na itinayo ng Department of Public Works and Highways ay kayang mag-accommodate ng 20 pasyente kada araw at meron itong basic hospital equipment, CCTVs, water filtration system at iba pa.

Ang NKTI ay ang pinakamalaking public hospital na tumatanggap ng dialysis patients kaya mahalaga ang dialysis rooms sa offsite modular hospital.

Makakatulong ang bagong pasilidad para makahinga ng kaunti ang kanilang ospital sa gitna ng buhos ng mga COVID-19 patient.

Bukod sa NKTI, nakapagtayo na ng modular hospital ang DPWH sa Quezon Institute, sa Lung Center at sa Dr. Jose Rodriguez Hospital.

Target ng DPWH na mapababa sa 60 percent ang occupancy rate sa mga ospital.

- TeleRadyo 5 Mayo 2021