Mga namatay na baboy sa naaksidenteng truck sa Navotas, kinuha ng mga residente

MAYNILA - Malinis na ang kalsada ng Road 10 sa Navotas dahil nakuha na ng mga residente sa lugar ang mga baboy na naiwan matapos na maaksidente ang delivery truck na may karga sa mga ito.

May sakay na 160 na baboy ang tumagilid na truck at nakuha din naman agad ang mga buhay na baboy na nakawala pero may higit 44 na iba pa ang namatay.

Iniuwi na lamang ng mga residente ang mga namatay na baboy sa kani-kanilang mg bahay.

Ayon sa mga residente, hindi naman namatay sa sakit ang mga baboy kaya sa tingin nila ay pwede namang kainin ang mga ito.

- TeleRadyo 5 Mayo 2021