BALIKAN: Ilang eksena noong araw na ipinatigil ang broadcast ng ABS-CBN

Ngayong Miyerkoles ay saktong isang taon na mula nang magpaalam ang ABS-CBN sa free TV at radio dahil sa shutdown order ng National Telecommunications Commission. Mula noon, napilitan ang kompanya na mag-retrench ng libo-libong mga empleyado at gumawa ng iba’t ibang paraan para masalba ang negosyo at ipagpatuloy ang serbisyo publiko. Sariwain sa ulat na ito ang ilang eksena noong araw na huling emere ang Channel 2. Nagpa-Patrol, Jeff Canoy. TV Patrol, Martes, 5 Mayo 2021