Suspek na nagnakaw ng 3-M halaga ng luxury goods nahuli dahil sa AirPods

Milyonaryo na sana ang isang suspek sa pagnanakaw sa Quezon City dahil sa laki ng halaga ng mga ninakaw niyang luxury goods.

Halos walang itira ang suspek sa 2 magkahiwalay na pagnanakaw sa Quezon City, matapos niyang manloob ng 2 bahay kahapon at noong isang araw.

Sa ninakawan na bahay noong May 1, kita sa CCTV na mabilis lamang ito pumasok at lumabas dala ang mga mamahaling relo, sapatos at cash.

Sa ikalawang bahay naman kahapon, makikitang nakiinom pa ng tubig ang suspek bago kuhanin ang mamahaling sapatos, mga sinturon at isang headphone gadget ng biktima.

Agad naman nahuli ang itinuturong suspek sa Caloocan matapos ma-track ng mga otoridad ang kanyang kinaroroonan dahil sa GPS ng ninakaw na AirPods.

Halos 3 milyong piso ang halaga ng mga nanakaw na mamahaling mga relo sa unang biktima.

Nasa mahigit 300,000 pesos naman ang halaga ng mga mamahaling sapatos at headphone ang ninakaw sa pangalawang biktima.