Maghihigpit ang Philippine National Police laban sa pagbebenta ng vape at sigarilyo malapit sa mga eskuwelahan. Ipinasara naman ng Department of Trade and Industry at local government unit ng Valenzuela ang 2 vape shop dahil sa paglabag sa batas kaugnay sa pagbebenta ng vape products na posibleng makaengganyo sa mga kabataan. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Huwebes, 4 Mayo 2023