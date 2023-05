Marcos binigyan ng full military honors sa Pentagon

Watch more on iWantTFC

Sa kaniyang ikaapat na araw sa Amerika, binigyan ng full military honors si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Pentagon. Muling sumentro sa alyansa ng Pilipinas at United States ang usapan ni Marcos at US Defense Secretary Lloyd Austin. Nagpa-Patrol, Pia Gutierrez. TV Patrol, Huwebes, 4 Mayo 2023