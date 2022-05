INC inendorso ang Uniteam; mga grupo ng pari suportado ang Leni-Kiko tandem

Watch more News on iWantTFC

Opisyal nang inendorso ng grupo ng mga Katolikong obispo, pari at diyakono ang tandem nina Leni Robredo at Kiko Pangilinan. Ang tambalang Bongbong Marcos at Sara Duterte naman ang sinusuportahan ng Iglesia ni Cristo. Nagpa-Patrol, Arra Perez. TV Patrol, Miyerkoles, 04 Mayo 2022