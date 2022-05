3 vote counting machines sa New York, gumagana na

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nagagamit nang muli ang 3 sa 4 na vote counting machine (VCM) sa konsulado ng Pilipinas sa New York matapos nitong magkaaberya noong Martes, ayon kay Consul General Elmer Cato.

Una nang naiulat na nagkaroon ng technical problem ang mga VCM na ginagamit sa ballot feeding sa nasabing lugar.

“We reported a few days ago that 3 sa 4 na vote counting machines na naka-assign dito sa Philippine Consulate General sa New York ang nagkaroon ng technical issues," aniya.

"In fact kahapon we had to suspend vote feeding doon sa isang machine dahil nagkaroon ng problema, and this morning we actually sent one of our staff to go to Washington DC para humiram ng isang vote counting machine dahil kailangan namin dito dalawa.”

“But sa awa ng Panginoon ano, we were able to troubleshoot yung dalawa, sa tulong ng Comelec, yung technical support group nila, at sa ngayon we have 3 vote counting machines that are functional and we’re using 2 right now, with 1 on standby,” kuwento ni Cato.

Ayon sa opisyal, tuloy-tuloy na ngayon ang ballot feeding sa konsulado, at mapapanood ito nang live sa kanilang Facebook page.

Ani Cato, tila mas maraming Pilipino ngayon ang bumoboto kumpara noong halalan noong 2019.

“According to our personnel at the Philippine Center who have been here in previous elections, observation nila mas marami yung talagang nagpa-participate ngayon dahil everyday daw puno yung ballot receptacle sa lobby ‘no, hindi daw nila nakita ‘to dati but ngayon, kanina bumaba ako, punong-puno na siya, dahil marami sa ating mga kababayan would actually prefer to go here to drop off their ballots,” kuwento niya.

Nasa 39,048 ang voting population sa mga lugar na sakop ng konsulado ng Pilipinas sa New York, ayon kay Cato.

--TeleRadyo, 4 May 2022