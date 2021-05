Pamamahagi ng ivermectin kontra COVID-19, 'mali'; imbestigasyon, 'di na kailangan - grupo

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Kinuwestiyon ng Citizens Urgent Response to End COVID-19 (CURE COVID-19) ang imbestigaysyon ng Department of Health at Food and Drug Administration sa pamamahagi ng ivermectin sa Quezon City nitong nakaraang linggo.

“Ito po ay pandaraya, deception and exploitation ng mga mamamayan natin. Kasi nakikita mo nang mali, so bakit mag-i-investigate pa? Eh, klarong-klaro na yung nangyari,” ayon sa tagapagsalita ng CURE COVID-19 na si Dr. Julia Caguiat.

Sabi ni Caguiat sa TeleRadyo ngayong Martes na una pa lamang ay dapat na agad itong ipinahinto ng FDA dahil mali aniya ang ginawang pamamahagi ng ivermectin, lalo’t hindi naman ito aprubaho ng ahensiya para gamitin sa tao.

“Actually, dapat may hand din ang IATF (Inter-Agency Task Force). Sabi nga natin, ano ba posisyon ngayon dyan nila? Maski kaming mga health professional, hati eh. So ibig sabihin, may problema talaga doon sa mismong taas na dapat nagbibigay ng guidance, nagbibigay ng directives,” sabi ni Caguiat.

- TeleRadyo 4 Mayor 2021