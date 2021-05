Online consultation para sa mga nais ng ivermectin ikinakasa

Watch more in iWantTFC

Hindi nagpatinag si Anakalusugan Rep. Mike Defensor at kaalyadong mga doktor sa pamimigay ng ivermectin sa mga nais uminom nito sa kabila ng banta ng DOH at FDA pati na ng iba’t-ibang medical groups. Anila, magkakasa na lang sila ng online consultation at doon reresetahan ang mga nais ng ivermectin. Nagpa-Patrol, Zandro Ochona. TV Patrol, Martes, 04 Mayo 2021