Community pantry ng mga gamot binuksan sa Sampaloc, Maynila

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Isang pharmacist ang naglunsad ng community pantry para mamigay ng mga libreng gamot at bitamina habang nasa ilalim pa ng modified enhanced community quarantine ang kalakhang Maynila.

Ayon kay Marc Kevin Cirelos, sa tulong ng mga kaibigan, nagawa niyang maitayo ang binansagang “modified community pharmacy pantry” noong Abril 25 sa kaniyang botika na matatagpaun sa Sampaloc, Maynila.

"Naisip ko pong mag-initiate dito sa aking botika. Nagbigay po ako ng mga libreng mga multivitamins, mga over-the-counter medicines gaya ng pang-ubo, sipon, lagnat, at face mask at free alcohol,” sabi niya.

Kuwento ni Cirelos sa TeleRadyo Martes ng umaga, na-inspire siya sa Maginhawa community pantry at iba pang inisyatibong tulad nito.

“Pero sa naisip ko sa dami na ng food pantry wala pang nagbibigay ng medical aid sa ating mga kababayan na ‘di kayang bumili kahit simpleng vitamin, which is very essential sa panahon ngayon,” sabi ni Cirelos.

Aniya, nagtulong-tulong silang magkakaibigan para makalikom ng pondong ipambibili ng mga gamot na ipamimigay nila.

“Patak-patak para makabuo ng malaking pondo para makabili ng gamot,” sabi ni Cirelos.

Hiling ni Cirelos na sana ay magtagal pa ang kanilang community pharmacy pantry.

“Mahirap siyang i-maintain dahil budget is very maliit although may donations na dumarating, may mga supporters po tayo, sana po tumagal at kayanin natin na madaming matulungan at mas malawak pa matutulungan natin,” sabi niya.

- TeleRadyo, 4 Mayo 2021