6 na kolorum na shuttle service nasita sa operasyon ng I-ACT sa Maynila

MAYNILA - Nagkasa ng operasyon ang Inter-Agency Council for Traffic (I-ACT) laban sa kolorum na mga sasakyan kung saan anim na shuttle service ng mga pribadong kumpanya ang nasita sa Quirino Avenue sa Maynil, Martes ng umaga.

Nagtungo ang I-ACT at iba pang ahensiya sa naturang lugar batay sa sumbong ng mga concerned citizen tungkol sa mga kolorum na mga sasakyang bumibiyahe.

Enforcers from i-ACT & other agencies apprehend 6 vans serving as company shuttle services during an inspection operation in Quirino Avenue, Manila after failing to produce complete documents



📸:i-ACT pic.twitter.com/ZySqKsFnyY