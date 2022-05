DOJ hindi iaatras ang kaso vs Leila de Lima

Watch more News on iWantTFC

Dapat imbestigahan ang ilang opisyal ng Department of Justice (DOJ), ayon kay dating National Bureau of Investigation Deputy Director Reynaldo Esmeralda. Ayon naman sa DOJ, hindi nila babawiin ang kaso laban kay Sen. Leila de Lima kahit pa ilang testigo na ang bumaliktad at binawi ang kanilang mga naunang testimonya. Nagpa-Patrol, Niko Baua. TV Patrol, Martes, 03 Mayo 2022