NDRRMC: P6 bilyon na lang ang natitira sa P20 bilyon na 2021 calamity fund

MAYNILA - Nasa P6 na bilyon na lang ang natitira sa P20 bilyon na 2021 National Disaster Risk Reduction Management Fund, ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council.

Sa panayam sa TeleRadyo ngayong Lunes, sinabi ni NDRRMC spokesperson Mark Timbal na bahagi ng pondo ay inilaan na para sa rehabilitasyon ng Marawi City at patuloy na pagtulong sa mga apektado ng mga kalamidad.

"May remaining na lang tayo na P6 billion for activities of 2021," aniya. "Kapag medyo naging aktibo na naman ang ating disaster situation, it's possible we will be seeking for augmentation funding para tuloy ang suporta natin for affected communities."

Nasa P5 bilyon ang pondong nakalaan para sa Marawi na ayon kay Timbal ay ongoing na ang mga proyekto.

"Mga naka-priority list na po 'yan. So, earmarked na 'yong pondo. Marami po niyan ay ongoing na," aniya.

Nasa P13 bilyon naman ang regular na pondo para sa National Disaster Risk Reduction and Management Program, para sa iba't ibang emergency sa bansa gaya ng bagyo.

Ibinihagi ni Timbal na nasa 68 porsiyento ng 2020 calamity fund ay ginamit ng NDRMMC para sa COVID-19 response.

"Itong 2021, we're also foreseeing that utilization din, kasi ang daming government agencies po ngayon ang nagreresponde sa ating COVID-19 effort at humihingi ng additional funding support," aniya.

"For example, 'yong DPWH, 'yong continuing nila na pagtatayo ng mga facilities, 'yong pagbigay ng karagdagang tulong sa local governments natin, mahuhugot din po 'yan sa P20-billion funding natin," aniya.

Pero ipinaliwanag ni Timbal na ang natitirang pondo ay isinasantabi para sa iba't ibang kalamidad nitong taon.

"Meron pa kasi tayong Bayanihan fund na ating ginagamit, at may continuing na appropriations tayo, kaya lahat ng ito ay ginagamit ng pamahalaan para matustusan ang pangangailangan for the pandemic," aniya.

"Kaya kahit papaano, itong ating regular fund ay naitatabi pa po natin para magamit in case na magkaroon pa tayo ng other emergencies. Letter B pa lang po tayo sa mga bagyo. So, we still have quite a lot to expect up 'til the end of 2021."

Umaabot sa 20 ang average na bilang ng mga bagyong tumatama sa bansa.

Itong nagdaang bagyong Bising, nasa halos P262 million ang halaga ng damage sa agrikultura, at P10.5 million naman sa impraestruktura. Mahigit P4.4 million naman ang halaga ng ayudang inilabas ng pamahalaan para sa mga apektado, ayon sa pinakahuling ulat ng NDRRMC.

Ang bagyong Auring naman, na tumama noong Pebrero, ay nag-iwan ng pagkasira sa agrikultura na may halagang halos P107 million, at mahigit P53 million naman sa impraestruktura. Nasa P23.8 million ang halaga ng tulong na ipinagkaloob ng pamahalaan sa mga apektadong residente.