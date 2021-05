Insidente ng nakawan sa ilang Metro Manila cities tumaas: NCRPO

Watch more in iWantTFC

Sa pinakahuling datos ng NCRPO, lumalabas na tumaas ang kaso ng nakawan o robbery at theft sa Metro Manila nitong nakaraang mga linggo. Kabilang sa mga lungsod na may matataas na insidente ng nakawan ang Quezon City, Valenzuela, Maynila at Pasig City. Nagpa-Patrol, Zyann Ambrosio. TV Patrol, Lunes, 03 Mayo 2021