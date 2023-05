Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Ipinabubusisi ng dating pinuno ng Sugar Regulatory Administration (SRA) na si Rafael Coscolluela ang umano’y P136 kada kilong presyo ng asukal sa ilang pamilihan.

Paliwanag ni Coscolluela, hindi katanggap-tanggap ang naturang presyo, lalo’t ang mill gate price ng asukal ay nasa P 3,200-3,300 lang kada bag, na katumbas ng P85-90 lang dapat kada kilo.

Giit pa ng dating opisyal, dapat ipaliwanag ng SRA at ng Department of Trade and Industry kung bakit umaabot nang P136 gayong pumasok na ang mga imported sugar na dapat sana ay magpapababa ng presyo nito sa merkado.

“Mukhang may nagpo-profiteering dyan,” sabi niya sa panayam ng TeleRadyo.

“Saan na ba pumunta yung imported sugar? As of latest report, out of the 179,000 tons yata na pumasok na, yung nabigyan ng clearance ng SRA, around less than 130,000, pero ang hindi natin alam, kung saan napunta yon,” dagdag niya.

— TeleRadyo, 2 Mayo 2023