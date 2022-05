Watch more News on iWantTFC

Narecover ang bangkay ng isang New People's Army rebel na si Alyas Sinag sa Barangay Mabuno, Gattaran sa Cagayan.

Ito'y matapos ituro ng isa sa mga sumukong NPA member ang hukay kung saan nakalagay ang bangkay ni Sinag.

Ayon sa Police Regional Office 2, namatay ang rebelde sa bakbakan sa pagitan ng pwersa ng Philippine National Police at NPA taong 2020.

Kabilang din si Sinag sa listahan ng mga “Most Wanted Persons” at may patong sa ulo na nagkakahalaga ng 175, 000 pesos dahil sa kasong murder, multiple attempted murder at robbery.

Ang labi ni Sinag ay nakaburol ngayon sa punerarya bago dalhin sa Isabela kung saan siya ililibing.