Community pantry ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya maagang pinilahan

MAYNILA—Maagang pumila Biyernes ang ilang Kapamilya para sa community pantry ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya Foundation Inc.

Alas-8 pa mamamahagi ng pagkain sa community pantry kaya habang naghihintay, nagpakain muna ng lugaw ang Lingkod Kapamilya.

Nasa 700 katao ang mapapakain dito. Mahaba ang pila sa Mother Ignacia at umabot sa Sgt. Esguerra Ave., at maayos ang pila at may social distancing.