Libreng piyesa at safety gear, alok ng grupong nagtayo ng community bike shop

MAYNILA - Isang community bike shop ang itinayo bilang pakikiisa sa bayanihang pinangunahan ng Maginhawa community pantry sa panahon ng pandemya.

Ang mensaheng "Magbigay ng hindi na kailangan, kumuha ayon sa pangangailangan upang makarating sa paroroonan" ang nakasulat sa karatulang ipinaskil ng grupo ng siklista.

Itinayo ang community bike shop ng Bikers United Movement at CycleBros sa Quezon City para masuportahan ang bike-to-work community.

Mga helmet, reflective vests, blinker, headlight, pedal at iba pang piyesa at safey gear para sa pagbibisikleta bike ang ipinamimigay sa naturang community bike shop.

Bukod dito, may alok din ang mga grupo na bike check service.

Nanawagan din sila sa iba pang siklista na ibigay ang pagkakataong makakuha ng libreng piyesa at safety gear sa bike para sa mga mas nangangailangang siklista.

"Iniiwasan din namin 'yung pupunta doon just to upgrade. The idea supposedly of a community bike shop is that we service the community that is around us and passing by,” ayon kay Ann Angala, tagapagsalita at co-founder ng Bikers United Movement.

Dalawang beses sa isang linggo binubuksan ang community bike shop sa iba’t ibang lugar. Karaniwang itinatayo nila ito malapit sa mga bike lane.

Sa mga nais mag donate, mag-send lang mesahe sa Facebook messenger ng Bikers United Movement.

- TeleRadyo 29 Abril 2021