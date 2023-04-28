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Pablo Luis Azcona itinalagang acting SRA chief

ABS-CBN News

Posted at Apr 28 2023 09:23 PM

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Nagtalaga ang Malacañang ng bagong acting chief sa Sugar Regulatory Administration (SRA). Kasama sa mga unang gagawin ang pagbebenta sa Kadiwa ng mga nakumpiskang asukal. Nagpa-Patrol, Jervis Manahan. TV Patrol, Biyernes, 28 Abril 2023.

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Read More:  Kadiwa stores   sugar   SRA   Sugar Regulatory Administration  