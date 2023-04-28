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Ceasefire sa Sudan pinalawig ng tatlong araw

ABS-CBN News

Posted at Apr 28 2023 09:18 PM

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Muling pinalawig ng tatlong araw ang tigil-putukan sa Sudan. Mahigit 300 Pilipino naman ang nasa Egyptian border na at naghihintay ng clearance, habang 100 pa ang bumibiyahe ngayon palabas ng Khartoum. Nagpa-Patrol, Zen Hernandez. TV Patrol, Biyernes, 28 Abril 2023.

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