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Comelec iginiit na tuloy ang Halalan 2022 kahit magkabanta ng COVID surge

ABS-CBN News

Posted at Apr 28 2022 08:21 PM

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Iginiit ng Commission on Elections na matutuloy ang Halalan 2022 kahit pa may banta ng COVID-19 surge. Nagpa-Patrol, RG Cruz. TV Patrol, Huwebes, 28 Abril 2022 

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