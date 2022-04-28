Comelec iginiit na tuloy ang Halalan 2022 kahit magkabanta ng COVID surge
ABS-CBN News
Posted at Apr 28 2022 08:21 PM
PatrolPH, Tagalog News, TV Patrol, Halalan 2022
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