PANOORIN: Notorious na gun-for-hire, arestado sa Maynila

MAYNILA - Hawak na ng mga pulis ang isa sa mga suspek sa nangyaring barilan at bugbugan sa Balut, Tondo sa Maynila noong Pebrero.

Ang suspek ay 42-anyos at residente rin sa lugar.

Nagpapatrolya ang mga pulis bandang alas-2 ng madaling araw nitong Miyerkoles habang ipinatutupad ang curfew nang masita nila ang lalaki kasama ang kaniyang asawa na naglalakad sa kalsada.

Agad sumuko ang lalaki at sinabing may bitbit siyang baril.

Nakumpiska ng awtoridad mula sa suspek ang isang 9mm pistol na may lamang mga bala at isang granada.

Miyembro umano ang suspek ng notorious na BCJ Gang at gun-for-hire tuwing may onsehan sa droga.

Ito rin ang nakikitang dahilan sa nangyaring barilan at bugbugan sa kanilang lugar noong Pebrero kung saan nakunan ng CCTV ang suspek na nanunutok ng baril habang nakikipagbalyahan.

Isang sibilyan ang nadamay sa naturang insidente matapos tamaan ng ligaw na bala.

Magkakapatong na kasong murder, possession of illegal firearms at ammunition at explosives ang isasampang kaso laban sa kaniya.

- TeleRadyo 28 Abril 2021